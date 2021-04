Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla , Harry herceg egyedül vesz részt Fülöp herceg temetésén, mivel Meghant várandóssága miatt az orvosok nem engedik repülőre ülni. Azonban a teljes igazság a barátok szerint az, hogy a sussexi hercegné a búcsúceremónián nem szeretne a figyelem középpontjába kerülni.

Harry és Meghan barátai elárulták, hogy valójában miért marad a várandós Meghan Montecitóban, amíg férje tiszteletét teszi Fülöp herceg temetésén.

"Meghan minden erejével azon van, hogy a gyászoló Harry-t támogassa. A döntést, miszerint vele tartson-e a temetésre, teljesen Harryre bízta. Meghan azt vallja, ilyen nehéz időkben, mint a mostani, a családnak össze kell tartania, a nézeteltéréseket pedig félre kell tenni, szerinte Fülöp is ezt akarná. Különleges kötelék fűzte őket össze.Meghan nagyon szerette Fülöpöt, és nem akarja, hogy a temetésen a figyelem középpontjába kerüljön" - magyarázta a Daily Mailnek a közeli barát.

Meghannek eszébe jutott, hogy Harry után repülőre ül, de édesanyja, Doria Ragland hallani sem akar erről.

"Doria ragaszkodik ahhoz, hogy Meghan Montecitóban maradjon, onnan nyújtson lelki támaszt Harrynek. Harryhez hasonlóan Doria is nagyon félti Meghant, nem akarja, hogy az utazással az egészségét kockáztassa. Most a stresszre van a legkevésbé szüksége Meghannek. A hercegné úgy véli, semmit nem változtat az Erzsébet királynővel való jó kapcsolatán az, ha nem lesz ott a temetésen. Azt mondja, a királynő megérti, miért marad távol, és ő is azt akarná, hogy otthon maradjon, óvva ezzel a saját és a baba egészségét" - mondta el a barát.