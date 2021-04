Abigail O'Neill már közel jár 50-hez, ám tíz évet biztosan letagadhatna a korából. A gyönyörű nőnek több tízezer követője van az Instagramon, és úgy döntött, megosztja nagy titkát.

Szépségét nem csodakrémeknek köszönheti, hanem egy pofonegyszerű trükknek: évek óta minden nap csak hidegvízzel zuhanyozik - írta Beauticate.

Azt eddig is tudtuk, hogy a hideg-meleg váltózuhany nagyon jó hatással van a keringésre, és a sportolók is gyakran bevetik a jeges fürdőt. Ám Abigail az élő példa rá, hogy az öregedés ellen is hatásos, bár nem éppen kellemes, de úgy tűnik, megéri.