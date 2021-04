A Jóbarátok sztárja nagy hírt jelentett be, Jennifer Aniston úgy döntött, gyereket szeretne, ezért egy mexikói kislányt fogad hamarosan örökbe.

Jennifer Anistont hosszú évekig faggatták, hogy miért nem vállalt gyereket. A színésznő nem beszélt túl gyakran a babatémáról, de azt pletykálták a Brad Pittel való házassága is arra ment rá, hogy nem lett gyerekük.

Sokan úgy gondolták, túl az 50-en a sztár már nem lesz édesanya. Ám most Aniston rendkívüli hírt osztott meg egykori kollégáival a Jóbarátok a sorozat különkiadásának forgatásán: elárulta, örökbe fogad egy mexikói kislányt a Casa Hogar Sion árvaházból, amelyet ő is támogat. Az adoptálás a tervek szerint június végére fejeződhet be, addigra már együtt lehet kislányával.

"Jen úgy érezte, a forgatás remek alkalom arra, hogy bejelentse a nagy hírt az egész csapatnak. Mindenki nagyon örült, és szülői jó tanácsokkal is ellátták a színésznőt, aki örömmel fogadta a kedves szavakat" – mesélte egy bennfentes a Mirrornek.

Courteney Cox és Lisa Kudrow egyébként már korábban tudta a nagy hírt, hiszen a sorozat óta a három színésznő igazi jó barátnők.