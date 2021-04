„Amikor megtudtam, hogy hamarosan vége, nagyon megilletődtem. Nem volt könnyű töretlen jókedvvel és vidámsággal viselni az utolsó heteket" – meséli a színésznő a holnap megjelenő HOT! magazinban.

„Azt éreztük, hogy ki kell élvezni ezeket a keserédes napokat, és bevallom: néha ragályosak voltak a könnycseppek. A stúdió illata, az ismerős kékes fények, a stáb duruzsolása különös jelentőséget kaptak. De mindig is hittem, és hiszek a változásban: jókor és jól jön. Nincs annál tökéletesebb időzítés, mint amit az élet diktál. A boldogsághoz hozzátartozik, hogy alkalmazkodjunk az új helyzetekhez, és megleljük bennük a lehetőségeket" – teszi hozzá Izabella, aki a jövőbeni terveiről is mesél a friss HOT!-ban, melyben kollégái is megosztják az olvasókkal, hogy mi lesz velük Barátok közt nélkül. A magazint keressétek digitális formában is, a digitalstand.hu/hot oldalon.