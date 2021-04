Bereczki Zoltán és párja, Bata Éva egyszerre maradt munka nélkül. A Life TV felkérése pont az utolsó pillanatban érkezett, néhány hónapon belül nagyon rossz helyzetbe kerültek volna.

"Bő egy éve otthon ültünk. Van egy 13 éves lányom, és van egy várandós kedvesem. Ráadásul a párom tavaly tavasszal éppen úgy maradt munka nélkül, akárcsak én. A villanyt viszont ugyanúgy fogyasztottuk, ennünk ugyanúgy kellett. Néhány hónapon belül én is nagyon rossz helyzetbe kerültem volna. Ebből a szempontból is fontos, hogy most megtalált egy fantasztikus munka, amiért fizetést kapok. Érzem annak a felelősségét, hogy családapa vagyok, hogy el kell tartanom azokat, akiket szeretek. Tudnom kell, hogy ha elvégzem a munkát, mit kapok érte, és abból mit tudok venni azoknak, akikért felelős vagyok" - mondta a Best magazinnak Bereczki.