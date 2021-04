Tegnap robbant be a hír, mely szerint Berki Krisztián felesége áldott állapotban van. Mint kiderült, Mazsi már 3 hónapos terhes, és állítólag a rajongók egy ideje már sejtették, hogy nem véletlenül gömbölyödik Mazsi pocakja, ám Krisztián felesége addig nem szerette volna tudatni az örömhírt követőivel, amíg nincs túl a vízválasztó három hónapon.

Berki Krisztián azt mondja, egy gyermek sosem akkor születik, amikor a szülők akarják, hanem amikor eljön az ideje. Azt mesélte, pontosan érezte, mikor fogant a kisbabájuk:

"Pontosan tudtam, éreztem, amikor megfogant a gyermekünk. Mondtam is Mazsinak, hogy "Ne aggódj Kicsikém, most estél teherbe!". És így is lett. Mert nem gyereket csináltam, hanem szerelmeskedtem a feleségemmel" - írja a Bors.