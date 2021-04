Most azonban Instagram oldalán szájkontúros, füstös sminkben jelentette be követőinek, hogy valami új dolog várható hamarosan. Barbinál egy dolog biztos: sminkben és smink nélkül is elképesztően gyönyörű, arra pedig nagyon kíváncsiak vagyunk, éppen mire készül.

Barbi és párja, Dylan Sprouse gyakran okoznak meglepetést követőikneknek. Egyszer Dylan magyarul énekli a "János legyen fenn a János-hegyen" című nótát, máskor pedig egy feltűnő hajszínt villant. Vajon most mi következik?