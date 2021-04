Magyarországon 1994 óta ünnepeljük a méhek napját a Magyar Méhészek Egyesületének jóvoltából. Bár sokan tudják, milyen fontos szerepet töltenek be a méhek, cikkünkben összegyűjtöttünk néhány érdekes tényt róluk.

Lássuk, mit érdemes tudni a repülő méztermelőkről, akik nélkül sokkal kevesebb lenne bolygónk:

1. A dolgozó méhek nagyjából 30-45 napig élnek, ez idő alatt kizárólag a munkára koncentrálnak. Ennyi idő alatt egyenként csak másfél kanálnyi mézet hoznak össze.

2. A méhkirálynő a dolgozókkal szemben akár 5-6 évig is élhet. A méhanya a méhek továbbszaporítására alkalmas, az ő szerepe a család fenntartása, és az utánpótlásának biztosítása.

3. A méheknek komoly szaglásuk van, ami több helyzetben is hasznukra válik. Minden méhcsaládnak egyedi, csak rá jellemző illata van, amelyet a méhek 170 szaglóreceptoruk segítségével könnyedén fel is ismernek.

4. Egy méh átlagosan 24 km/h sebességgel képes repülni, és egyetlen utazás során 50-100 virágot látogat meg a kaptárból kirepülve. Itt érdemes megjegyezni, hogy egy liter méz elkészítéséhez nagyjából 2 millió virágra van szükség.5. Szaglásukkal ellentétben ízérzékelésük nem túl erős, míg a gyümölcslegyeknek 68 receptor gén felelős ezért, a házi méhnek csak 10 van. Ettől függetlenül ügyesen megkülönböztetik az édest, a savanyút, a sóst és a keserűt.

6. A méhek nem látnak élesen, de a tárgyak alakját érzékelik. Meg tudják különböztetni a feketét, a fehéret, a sárgát, a kéket és a zöldet, viszont színtévesztőek: a sárgával tévesztik össze a narancsot és a zöldet, a kékkel a bíbort és az ibolyát, a pirosat pedig feketének látják.

7. A méhek nagyon tanulékonyak, táncukat és a mozdulatok pontos jelentését is egymásnak adják át. A legismertebb kommunikációjuk a méhtánc, ami rengeteg információt tartalmaz, például ezzel tájékoztatják egymást a táplálék helyéről, irányáról, távolságáról és a minőségéről. Több koreográfiájuk is van, a körtánc során a méh arról ad hírt, hogy a közelben táplálékot talált, a nyolcas formát leíró úgynevezett rezgő tánc pedig a távoli táplálékról ad hírt a többieknek.

8. A méhek legfontosabb szerepe a természetben a beporzás. Nekik köszönhetjük, hogy jó ízű élelmiszereket fogyaszthatunk: beporzás nélkül ízetlenek lennének a növények és a gyümölcsök, és a különböző élelmiszerek tápanyagtartalma is jóval sivárabb lenne.

9. A méhek látják az emberek számára láthatatlan ibolyán túli, UV sugárzást, így tudnak tájékozódni felhős időben is.10. Bár a méhek rengeteget repülnek rövid életük során, a biztonságot adó kaptártól csak 4-5 km távolságba repülnek ki.

11. Hihetetlen precizitással vannak megáldva, már-már matematikusoknak is mondhatóak, ugyanis kizárólag azonos méretű sejteket építenek.

12. Akárcsak a hangyákra, a méhekre is igaz, hogy amilyen kicsi, olyan erős, ugyanis testük tömegének többszörösét is elbírják.

13. A méheknek nincs érrendszerük, így halvány, sárgás színű vérük szabadon mozog szerveik között.

14. Munka közben jókat esznek, és a kaptárba kevesebb nektárt visznek, mint amennyit valójában összegyűjtenek. Egy méhcsalád átlagos évi mézfogyasztása 60-70 kg.

15. Egy méhcsalád egy anyából, 24 ezer heréből, és 50-60 ezer dolgozóból áll. Mindenkinek meg van a maga feladata: a heréké például csupán annyi, hogy megtermékenyítsék a kikelt új anyát. A munkások teendője generációnként oszlik meg.

A méhek tehát sokkal többek, mint picike, sárgás-barnás zümmögők, amik virágról virágra szállnak, és olykor belénk csípnek. Ha a méhek kipusztulnának, a Földön jelenlegi formájában nem maradhatna fenn tovább az élet...