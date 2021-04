Kóczé Dávid éppen egy elő videót készített Tenerifén, amikor rosszul lépett és három emeletnyit zuhant a sziklák közé. A víz ugyan tompította az ütközést, de kész csoda, hogy életben maradt. A kocka alakú sziklákon próbált felkapaszkodni, de hiába, a kiabálást pedig nem hallották.

„Egyszer megpróbáltam felmászni, de az egyik óriáshullám lesodort. Tudtam, hogy az éjszakát a szabad ég alatt fogom tölteni. A sziklákba kapaszkodva küzdöttem az életemért, közben a zsebemben lévő pénzt, iratokat és a telefonomat is elsodorták a hullámok. Reggelre már olyan fájdalmaim voltak, hogy lépni sem tudtam, levegőt is alig kaptam és hangom is alig volt. 12 órán át küzdöttem az életemért, az utolsó pillanatokban bukkant rám végül egy ember" – mesélte a Blikknek Dávid.

A kórházban azt mondták neki, ahová leesett, onnan még nem jött ki élő ember.

„Azzal fogadtak, hogy a belső vérzésem miatt nem biztosak benne, hogy megérem a reggelt. Ezzel a tudattal kellett lefeküdnöm. Mivel senkit nem tudtam értesíteni a történtekről, hiszen még a saját számomat sem tudom fejből, az egyik nővértől kértem el a telefonját. Így tudtam feltölteni két segítségkérő videót a TikTokra, amiket eddig már több mint 400 ezren néztek meg" – folytatta a férfi a sztorit.

Azt gondolta, talán nem fog tudni többé járni sem a sérülései miatt, de nem így történt. Eltört pár bordája, az ujja, megsérült több csigolyája és a lépe is, de szépen gyógyul immáron édesanyjánál Piliscsabán.