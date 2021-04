A volt versenytáncos láthatóan még most is remek formában van, Molnár Andinak nem okoz gondot egy spárga!

Az egykori versenytáncos noha már nem aktív sportoló, most is szexi idomokkal rendelkezik és szuper formában van. Molnár Andinak ugyanis a sport még mindig a mindennapjai részét képezi. Ráadásul a nyújtásra is kifejezetten nagy hangsúlyt fektet, így nem meglepő, hogy lazán lemegy spárgába.

"Szoktál nyújtani? Sportoláskor, táncoláskor, bármilyen mozgás végzésekor sokan elfelejtik a befejező részt: a nyújtást! Pedig nagyon fontos az izmok rugalmasságáért, sérülések elkerülése végett. Én napi min. 20 percet minden nap szánok arra, hogy kicsit feszegessem a határaimat. Nem azért, hogy 50 évesen is spárgázni tudjak, hanem hogy egészséges fizikumom maradjon!" – írta posztjában