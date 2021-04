Az arcmaszkok több mint egy éve az életünk részei, segítségükkel hatékonyan védhetjük egymást a koronavírussal szemben, de sajnos a bőrünknek nem tesznek jót.

Vannak, akik korábban is naponta harcoltak bőrhibáikkal, de ez a maszkos időszak még az egyébként tökéletes bőrrel megáldottaknak is nyomot hagyott az arcán. Nem is csoda, hiszen hiába a rendszeres, tudatos bőrápolás, ha a bőrünk nem jut elég friss levegőhöz, az rögtön meglátszik rajta.

Az arcmaszk hosszú ideig tartó viselésének egyik szomorú következménye a pattanások kialakulása. A leheletünk meleg párája és a maszk anyaga által okozott mikrosérülések tökéletes táptalajt biztosítanak a káros mikroorganizmusok elszaporodásához, a pórusok eltömődéséhez, majd azok gyulladásához.

Íme néhány ötlet a „maszkne" (igen, saját nevet is kapott már) legyőzésére és az arcbőr egészségének helyreállítására.

Mi az a "maszkne"? A bőrgyógyászok az angol mask és acne (akne) szavakat vonták össze a jelenség leírásához. A kifejezést különböző típusú, jellemzően az arc alsó, maszkkal fedett részén megjelenő pattanásokra használják. Acne mechanica, vagyis mechanikus hatások által kiváltott akné. A bőrgyógyászok az angol mask és acne (akne) szavakat vonták össze a jelenség leírásához. A kifejezést különböző típusú, jellemzően az arc alsó, maszkkal fedett részén megjelenő pattanásokra használják. Acne mechanica, vagyis mechanikus hatások által kiváltott akné.

Előzd meg a bajt!

Válassz megfelelő maszkot! A könnyű anyagból készült darabok, például a pamut, szatén vagy a selyem, kevésbé tartják magukban a nedvességet és a hőt, így máris csökkenthető az esély az akné kialakulására.

Cseréld rendszeresen a maszkodat, ezzel meggátolhatod a baktériumok túlszaporodását! Ha textil, szatén vagy selyemmaszkot viselsz, minden használat után mosd ki, majd miután megszáradt, vasald is át! A forró vasaló fertőtleníti az anyagot. (Használj kímélő mosószert és kerüld az öblítőt.) Legyen vetésforgóban több maszkod, hogy mindig friss, fertőtlenített, tiszta maszkkal indulhass útnak.

Ha már késő, tele vagy pöttyökkelVezess be új bőrápolási rutint! Cseréld le a megszokott arcápolódat speciális „maskne" kozmetikumra (sok cég kifejlesztett már ilyeneket).

A siker érdekében, mielőtt reggel felteszed a maszkod, az arcbőrödnek tökéletesen tisztának és a dörzsölés ellen védettnek kell lennie.

Tisztítás után egy réteg hidratáló krém következik, ami vékony védőréteget képez a bőröd és a maszk között, így megakadályozza a mechanikus dörzsölést. (Olyan finom textúrájú, géles krémet vagy arcszérumot válassz, ami nem tömíti el a pórusokat)

A „maskne" elleni krémet a szájmaszk felhelyezése előtt legalább 15 perccel vidd fel, hogy kellőképpen fel tudjon szívódni és ne törölje le a maszk.

Amint hazaérsz, tisztítsd meg az arcod, hogy eltávolítsd a napközben a maszk alatt felhalmozódott izzadtságot, faggyút, szennyeződéseket. Ez azért fontos, mert a szép bőr érdekében meg kell gátolni a pórusokban történő lerakódásukat. Tipp: a micellás víz tökéletesen alkalmas erre a feladatra.

Az esti rutinodba iktass be problémás arcbőr kezelésére szolgáló anyagokat. Ilyen például a benzoil-peroxid, a szalicilsav. Mielőtt választanál, érdemes szakember segítségét kérni, hogy biztosan a számodra legmegfelelőbb terméket válaszd. Fontos, hogy ne használj egyszerre több maskne elleni hatóanyagot tartalmazó kencét, mert több kárt okozhatsz vele, mint amennyi hasznod lehet belőle.

Hetente legalább egyszer kényeztesd arcbőrödet nyugtató, frissítő, regeneráló arcpakolással, mert megérdemled...

Tartsd be a legfőbb aranyszabályokat!

Ne nyomkodd, ne nyúlj az arcodhoz, igyál sok vizet és táplálkozz egészségesen!