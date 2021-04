A valóságshow győztese úgy döntött, megcsináltatja a melleit. VV Vivi leszögezte akkor is így tenne, ha nem szerepelt volna a műsorban.

Miután elhagyta a luxusbörtönt, szinte rá sem lehet ismerni Vivire. A valóságshow győztese megvált barna tincseitől és szőke lett, de még ez sem elég neki, újabb változást tervez. A fiatal lány a melleit szeretné megműttetni, mert nem elégedett velük.

„Szeretném tisztázni, ha nem mentem volna be a VV-be akkor is megcsináltattam volna a melleim. Nem vagyok megelégedve, rossz a közérzetem miatta. Azt gondolom, ezzel nem bántok meg senkit se, ha megcsináltatom. Senkinek sem szeretnék megfelelni, csak saját magamnak" – írta Vivi Instagramján. A lány azt is kifejtette, nem érti, ezért miért kell őt bántani, senkinek semmi köze ahhoz, hogy mire költi a pénzét.