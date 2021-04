A színésznő egy szerep miatt próbálta ki a ródtáncot, és bár azt gondolta, nem megy majd neki, teljesen más történt.

"Az aerobik vagy az úszás olyan sportok, amelyeket nagyon szeretek, és jól is mennek, de például a kötélmászásban sosem voltam jó, így azt gondoltam, ez sem sikerül majd olyan könnyen. Láttam már korábban felvételeket rúdtáncosokról, csak ámultam, mi mindenre képesek. Az edzőm is nemcsak a lábával és a karjaival, hanem a lábujjával vagy talán a hajszálával kapaszkodott, nem is tudom, hogyan csinálta. A rúdtánc olyan izmokat mozgat meg, amelyekről azt sem tudtam, hogy léteznek. Nem is beszélve, hogy végre találtam egy sportot, ahol magas sarkút hordhatok" - mondta a Blikknek Madár Veronika.