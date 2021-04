Egyre feszültebb a hangulat az Exatlonban, hiszen hamarosan kezdődik a visszaszámlálás. Kőnig Anna úgy döntött, összehívja a csapatot, és őszintén elmondja a véleményét mindenkiről. A sportoló nem kímélte csapattársait.

„Szükségesnek éreztem, hogy kicsit megbeszéljük a dolgokat, és kijöjjön mindenkiből, ha nyomja valami a lelkét. A pontok sajnos nem azt tükrözték, hogy minden rendben, és eddig csak a jó dolgokat emlegettük, a rosszakat meg sem említettük. Nyilván a jót is meg kell látnunk, de ebben a helyzetben szerintem ez nem volt elegendő vagy célravezető" – mondta Anna.

Úgy érzi, szükség volt a komoly kritikákra is, ő pedig vállalta ezt a szerepet.

„Szerintem nem olyan rossz dolog, ha valaki a sarkára áll és helyre rakja az embereket. Bízom benne hogy volt értelme a beszélgetésnek, és remélhetőleg meglesz a gyümölcs."



Marci nem tagadja, van igazság abban, amit a lány mond, ám nem mindenben ért vele egyet.

„Részben jogosnak érzem Anna kritikáját, mivel azt fogalmazta meg, hogy túl sokszor dicsértem a csapattársaimat, és a negatívumoknak is hangot kell adni, ennek ellenére úgy gondolom, hogy ami pozitív, azt igenis ki kell emelni, mert ez előre viszi őket. Viktoron is tapasztaltam, hogy mennyit jelent neki a pozitív visszacsatolás, de igaz ez a többiekre is. Szerintem a negatívumok és a pozitívumok együtt alkotnak egy reális képet" – mondta Marci.

Viktorról is elmondta a véleményét Anna, a férfi igyekszik megfogadni a tanácsokat.

„Részben tudok azonosulni azzal a személetmóddal, hogy építő jelleggel a negatívumokat is emeljük ki a csapaton belül. Amiket nekem mondtak, hogy engedjem el a stresszt és a görcsösséget, próbáljak átszellemülni, mert akkor nagyon jó tudok lenni. Én próbáltam ezt befogadni, és ennek megfelelően állok a pályára a következő napokban."



Az adás szerdán 19:40-től látható a TV2-n!