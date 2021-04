A koronavírus miatt rendkívül népszerűvé vált a kertészkedés, emellett pedig sokan vásárolnak kerti bútorokat, dísztárgyakat, kerti törpéket.

A kerti törpékből azonban óriási hiány alakult ki, amelyet az is bizonyít, hogy a westminsteri Highfield Garden World áruházvezetője, Ian Byrne hat hónapot várt arral, hogy megérkezzen az általa rendelt kerti törpe-szállítmány. A boltjában emiatt várólista is kialakult, emiatt szólt a főnökének és a BBC-nél is érdeklődött, hogy mi a hiány oka.

"Lehet, hogy a kerti törpök nincsenek rajta minden vásárló listáján, viszont a kertészkedés hihetetlenül népszerűvé vált a lezárások idején. A megnövekedett kereslet hatására elég nagy nyomás nehezedik most ránk. Nemcsak törpökből, hanem kerti bútorokból és egyéb dísztárgyakból is hiány van" - nyilatkozta Iain Wylie, a Garden vezérigazgatója.

Szerte Európában jelen van a probléma, miszerint a törpék eltűntek a boltok polcairól. Amennyiben sikerül is beszerezniük az áruházaknak, azonnal elkapkodják a vásárlók. A szakemberek szerint a kínálat nem tudja követni a keresletet, ami a koronavírus-járvány alatt megduplázódott.

"A beszerzést több tényező is nehezíti. Egyrészt a Covid-járvány miatt akadozik a szállítás, másrészt már a gyártáshoz szükséges nyersanyagok előállítása is problémát jelent. Nincs elegendő műanyag, kő, beton, gipsz a kerti törpéhez" - magyarázta az áruház vezetője.

A kerti törpe-hiány hatására az árak az egekbe emelkedtek: míg korábban 1200 dollárba (350 ezer forint) került, hogy egy konténer kerti törpét Kínából behozassanak, ez most elérheti a 17 ezer dollárt (ötmillió forint) is - írja a Bors.