Nádai Anikó és Hajmásy Péter fél éve élnek párkapcsolatban és napról napra egyre biztosabbak a szerelmükben. Peti szerencsére nagyon jól kijön Anikó kisfiával, Patrikkal is. Bár egymásnak még nem mondták ki, már az összeköltözés is megvolt.

Jelenleg közösen újítják fel Anikó otthonát.

"Nem egy nagy felújítás zajlik, hanem apránként haladunk. Most a kisfiam szobáját és a vendégszobát parkettázzuk, festünk, majd ősszel jön a fürdőszoba-felújítás is" - magyarázta a Blikknek a műsorvezető.

"Még nem is mondtuk ezt így ki, de összeköltöztünk, együtt élünk. A párom remekül kijön Patrikkal, és most, hogy ilyen sok időt töltünk együtt, rengeteg a közös program is. Minden hétvégén kirándulunk együtt valamerre, ha az idő engedi: voltunk mostanában a Hármashatár-hegyen, az apci tengerszemnél és Hollókőn is. Patrik imádja ezeket a kirándulásokat, igazi örökmozgó ötévesként mászik fel mindenre. Most csak a Reggelit vezetem, de azokat a napokat, amikor dolgozom, meg tudjuk oldani Patrik apukájával, akivel jó kapcsolatban maradtunk. Hamarosan kezdődik a Házasodna a gazda negyedik évadának a forgatása, amit már nagyon várok, de Patrik most már újra jár óvodába, így ez sem lesz probléma" - mondta Anikó.