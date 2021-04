Rengeteg híressék nevével és képével élnek vissza az interneten, és használják fel különböző termékek értékesítésére. Ezúttal Tóth Gabi esett áldozatul, valamint azok az emberek, akik hittek a hamis reklámoknak, és megrendelték a fogyasztószert, amit az énekesnővel próbálnak eladni. Tóth Gabi a közösségi oldalán hívta fel a követői figyelmét arra, hogy nem reklámozott soha ilyen terméket, és ne dőljenek be az átverésnek.

"Semmi fogyasztószert nem reklámozok és soha nem indított ellenem pert senki , és soha nem nyilatkoztam ilyeneket! Meg amúgy is, ez az egész rohadt felháborító, hogy ilyen kamu oldalak így hazudnak és a fogyasztószereiket a nevemmel reklamozzák... ki tudja mi van benne.. és ha valaki megbetegszik?? Soha nem adnám a nevem ilyen termékekhez...Láttam, hogy sokan megrendelték ..., a nevemben adják el, de KÉREK MINDENKIT, NE RENDELJEN ILYET, és ha ezt a hirdetést feldobja a Facebook vagy Instagram, akkor kérném, hogy jelentsék ezt a kamu fogyasztószeres oldalt! Ha én valamit reklamozok, akkor majd a hivatalos felületeimen is látható lesz, de ilyeneket sose reklámoznék... vigyázzunk, mert egyre több a visszaélés.... és könyörgöm senki ne adja ki a bankkártyája adatait, Facebook vagy egyéb jelszavait senkinek! Ha vannak oldalak, akik ezeket kérik, azok egyértelmű csaló, kamu oldalak!! Megteszem a jogi lépéseket én is ezzel a céggel szemben... mert az anyagi visszaélés mellett emberek egészségét is kockáztatják a nevemmel ... remek.." - írta.