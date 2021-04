Az Exatlon hétfőn elérkezik a Végső Visszaszámláláshoz, ám előtte a Bajnokokra még egy párbaj vár, az egyik résztvevő pedig biztosan Kurtán Adél lesz, mert ő rendelkezik a leggyengébb statisztikával, a másikat pedig Somhegyi Krisztián választja majd ki.

„Egyáltalán nem félek a pénteki megmérettetéstől, tudtam, hogy miről szól az Exatlon, illetve sejtettem, hogy idővel nem fogom tudni elkerülni a párbajt. Próbálok majd mindent kizárni, és csak magamra koncentrálni. Várom, hogy túl legyek rajta. Iza nagyon gyors a pályán, Vivi talán kevésbé, de ő nagyon higgadt tud maradni az ügyességi feladatoknál is. Erős játékosok, és komoly pályarutinnal rendelkeznek, ami komoly hátrányt jelenthet számomra" - mesélte Adél a Ripostnak.

A fiatal sportoló nehezen illeszkedett be a csapatba, ám szerinte nem ennek köszönheti, hogy most párbajoznia kell.

„Szerintem nincs köze ahhoz a beilleszkedési nehézségeknek, hogy most nekem kell párbajoznom, egyszerűen nem sikerült még teljesen felvennem a fonalat, így nekem lett a leggyengébb statisztikám"