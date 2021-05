A mandalák nem csak gyönyörűek, hanem gyógyítanak is, főleg azok, melyeket kifejezetten nekünk címezve készülnek el. Csontos Mariann "használható" mandalákat készít, olyanokat, amelyek nem csak szépek, de egyéni életünkre is hatással vannak. Vele beszélgettem arról, milyen fokozatai vannak a mandala színezésnek és hogyan zajlik, ha személyre szabott mandalát szeretnénk magunknak készíttetni.

Miben más egy mandala színező, mint egy sima színező?

A mandalák ereje a rezgésükben van. A különböző szimbólumok, a színek és a formák különböző frekvenciája hat a testünkre, agyunkra, lelkünkre. A mandalák „használják" ezeket az energiákat, és ha ismerjük, melyik hogyan hat, akkor némi tudatossággal könnyen kiválaszthatjuk, mire van éppen szükségünk. Ha vesszük a fáradságot és bátorságot, s magunk festünk mandalát, vagy rajzoljuk meg a saját mandala színezőnket, egy teljesen másfajta lélekgyógyító folyamatot aktiválunk. Ha kis elcsendesülés (esetleg meditáció) után szívből-lélekből, elengedve az elvárásainkat engedjük, hogy kerekedjen, ami jön, egy őszinte képet kaphatunk önmagunkról.

Hogyan kell saját magamnak mandalát festeni?

Festhetünk mandalát úgy is, hogy tudatosan kiválasztjuk, mely területen szeretnénk fejlődni, és a már említett módon választjuk hozzá a színeket, formákat és szimbólumokat. A tudatosan rajzolt mandaláknak azonban egy apró kockázata van: az ember nem mindig látja tisztán önmagát, mit kellene valójában fejlesztenie. Lehet, hogy csak a felszínt látja, nem a mélyben meghúzódó valódi okokat, így csak „tüneti" kezelést érhet el. Ebben érdemes szakember segítségét kérni, melyek azok a színek, formák és szimbólumok, melyek most leginkább támogatnak minket.

Ha én dekorációnak szeretnék egy mandalát, mi alapján érdemes kiválasztani?

Amikor azért foglalkoztatnak a mandalák, mert szeretnéd egy olyan tárggyal dekorálni a lakásodat, amely egyúttal segít téged és a családodat, akkor jó választás egy mandala. Persze hatékonyságát tekintve ennek is szintjei vannak. Választhatsz mandalát ízlés szerint, akár a lakáshoz igazodva, ami oda illik, ami tetszik. Ez lehet egy nyomat, poszter vagy egy tehetséges alkotó által festett mandala.

De választhatsz tudatosan is mandalát éppúgy, mint a színezőknél: ha tudod, mik a kihívásaid, és ezek megoldását milyen szimbólumok, színek támogatják a legjobban.

Van-e lehetőség arra, hogy valaki kifejezetten nekem fessen egy mandalát? Hogyan zajlik ez?

Igen, olyan mandalafestők is vannak, mint ahogy én is, akik hozzáférnek azokhoz az információkhoz, amelyeket a lelked legmélyén vannak. Akár mert született médiumok vagy valamilyen spirituális technikát használnak. Ilyen a Spirituális Választechnika (SVT) is, amelyet én is használok. Először engedélyt kérek a lélektől, majd ingával kérdezem meg a színeket, formákat, szimbólumokat, és azokat a támogató pozitív energiákat, amelyek éppen most, életed jelenlegi kihívásaiban a leginkább szolgálnak. Ehhez nincs szükség sem személyes, online vagy telefonos kapcsolatra, elég, ha az illető teljes nevét tudnom. Mivel ezek személyre szabott alkotások, ezért sokkal erősebb a gyógyító rezgésük a számodra.

Milyen elakadásokban segíthet leginkább a mandala?

Ami éppen van, nincsenek általánosságok. Tulajdonképpen én nem is tudom, és nem is kell tudnom, de még a személynek sem, akinek a mandala készül, mivel ezek az elakadások tudat alatt működnek, ezért is van szükség rezgés szintű támogatásra. Azt szeretem, ha nem is tudok mást a néven kívül, így a legbiztosabb, hogy az én elmém nem vetít a saját tapasztalatomból semmit a készülő mandalába. Az mondjuk érdekes, hogy a leggyakrabban feljövő támogató pozitív energia a „szabadság".

Van-e bármilyen beleszólásom, milyen legyen a mandala vagy abszolút az inga és SVT alapján készül el?

Valójában nem nagyon. Egyszer olyan férfinak rendeltek tőlem mandalát, aki amolyan bagolymániás, akkor kértem engedély bagoly motívumra és kaptam. Néha fura, aszimmetrikus megoldásokra kapok instrukciót, akkor szoktam alkudozni, hogy hadd legyen mandalásabb, művészileg „elfogadhatóbb", néha kapok engedélyt, néha nem. De emiatt nem kell aggódni, lassan 150 lesz az eddig elkészített személyes mandaláim száma és csak egyszer volt, hogy a kék helyett jobban tetszett volna a lila a megrendelőnek.

Inkább az a jellemző, hogy nagyon is a magukénak érzik az emberek a mandalájukat, sőt, olyan is volt, hogy az elkészült mandala színei tökéletesen egyeztek a család nappalijában már meglévő festményének színeivel

A lakás mely részére érdemes a leginkább rakni a mandalát?

Ahol a legtöbbet tartózkodunk, vagy – ha családi mandala -, akkor ahol legtöbbet együtt vagyunk. Mondjuk ha valaki egész nap távol van és csak aludni jár haza, akkor a hálószobába érdemes kirakni a mandalát.