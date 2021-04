A koncertek elmaradása sajnos Bódi Csabi életén is nyomot hagyott. A sikeres zenész a világjárvány előtt, szinte éjjel nappal koncertezett, ám egy jó ideje sajnos neki sem volt alkalma találkozni a közönségével. Ez mostanra a pénztárcáján is meglátszik. Jelenleg csak az tartja benne a lelket, hogy mivel már túl van az első oltáson hamarosan ismét munkába állhat.

„Mint minden magyar állampolgár, én is kivártam a soromat. Hiába az ismertség, a jó kapcsolatok, ezen a téren ez semmit nem jelentett. Nem volt számunkra mérvadó, hogy melyik vakcinát kapjuk, csak mielőbb is védetté válhassunk. A feleségemmel, Ginával egyszerre gyógyultunk ki a covid-ból, így jó volt, hogy az oltáson is egymás kezét fogva estünk át." –Mondta Bódi Csabi a Borsnak.

Csabi azt is elárulta, hogy bizony mostmár neki is anyagi problémái vannak.

"Több, mint egy éve nem kerestem egy forintot sem. Mindig gondoltunk a nehéz napokra is, de sajnos a megspórolt pénzünket is az utolsó fillérig feléltük, és elértünk oda, hogy anyagilag problémáink akadnak.Remélem, a nyár folyamán kisebb rendezvényeket már lehet tartani, csak így tudunk ismét bevételhez jutni, hogy megmeneküljünk."