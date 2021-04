Mindenkit meglepett, amikor pár hónapja Mihalik Enikő bejelentette, titokban férjhez ment, sőt, első gyermekével várandós.

A modell korábban elmesélte, hogyan ismerkedett meg férjével, most pedig Tillának mesélt a jövőbeli terveiről is.

New Yorkban fogok szülni, azért, hogy a gyereknek meglehessen a két állampolgársága. Úgy voltam vele, hogy ha majd Amerikában leszek szerelmes, és oda megyek férjhez, úgyis kapok egy zöldkártyát, ha meg nem, akkor hazajövök, mert egyedül nem akarok kint maradni, ráadásul itthon van a családom is. Viszont New Yorkban megismerkedtem egy magyar férfival, akinek szintén Magyarországon van a családja, így két legyet ütöttem egy csapásra – idézte a Ripost Enikőt, aki 2-3 évig szeretne gyermeke születése után New Yorkban élni.

A modell arról is mesélt, hogy egyelőre nem terveznek második terhességet, hiszen örörkbe szeretnének fogadni: