A Life TV-n futó Bréking ma 19:00-kor kezdődő adásában Pásztor Anna arról mesélt, mit kapott ő a Dancing with the Stars műsortól.

Pásztor Anna képtelen volt abbahagyni a táncot, miután véget ért a Dancing with the Stars. Annyira szenvedélyesen tekint a táncra, hogy hamarosan első versenyén is elindul, méghozzá Andrea Silvestri oldalán.

A Magyar Bajnokságnak van ugyanis egy olyan ága, melyben a táncpartnerek egyik fele profi, a másik pedig amatőr. Pásztor Annát még a hideg is kirázta, miközben erről mesélt, és képtelen volt abbahagyni a mosolygást, ami izgatottságról és hatalmas boldogságról árulkodott.

Demcsák Zsuzsa kiemelte, hogy Anna már a Dancing with the Stars alatt is fanatikusan készült adásról adásra, így már most rengeteget dolgozott azért, hogy indulhasson a bajnokságon.