Gabriela Spanic szereti elkápráztatni rajongóit csodás alakjával, amit már bikiniben is megmutatott. Kétség sem férhet hozzá, hogy a 47 éves színésznő még mindig tudja, mitől döglik a légy, és azt is, hogyan legyen szexi teljesen felöltözve. Ehhez az is elég, ha egy igen szűk felsőbe bújtatja dús idomait.