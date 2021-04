A színész felesége után most öccsét veszítette el, és egy kollégájától is el kellett búcsúznia a koronavírus miatt. Körtvélyessy Zsoltban lánya és unokája tartja a lelket.

Veszteségek sorozata érte Körtvélyessy Zsoltot, aki februárban szeretett feleségét temette el, most pedig öccsét veszítette el a koronavírus miatt.

„Sajnos a sógornőm is elkapta a koronavírust, így a temetést csak a felépülése után tudta elintézni. Most már megvan az időpont, május 10-én veszünk végső búcsút az öcsémtől Csabától itt, a fővárosban, ahol élt. Mindössze hárman fogjuk körülállni a sírt, a sógornőm, a lányuk és jómagam. Felvidéki származású vagyok, a rokonok egy része ott él, sokan sajnos már nincsenek közöttünk, nem sokan maradtunk. Új-Zélandon, Ausztráliában is vannak családtagjaim, szétszéledtünk a nagyvilágban. Az öcsém felesége is úgy szeretne elköszönni Csabától, ahogy én édes Juditkámtól. Rövid időn belül ez már a sokadik temetés, mert a napokban Kecskeméten, a 46 éves karmester kollégámtól vettünk végső búcsút" – mesélte e Borsnak a színész.

Körtvélyessy Zsolt nagyon nehezen birkózik meg ennyi veszteséggel, ám szerencsére nincs egyedül. Lánya és unokája hatalmas támaszt nyújt most neki.

„A lányom, Kinga és az unokám, Lili a legfőbb támaszom, gyakorlatilag ők tartanak életben. Hálás vagyok a jóistennek, hogy ilyen klassz gyermekem van. Rengeteget törődik velem, és minden találkozás után egy kis időre feltöltődöm. Naponta beszélek velük és a sógornőmmel is, aki borzalmasan összetört. Próbálom tartani a lelket benne, hiszen csakúgy, mint én is a feleségemmel, több mint negyven éven át éltek együtt a testvéremmel. Nekem is fáj az öcsém elvesztése, hiszen rendkívül közel állt hozzám."

A színész elárulta, nehéz számára, hogy abban a lakásban él, amit még feleségével együtt rendeztek be, hiszen ott minden rá emlékezteti. Körtvélyessy Zsolt igyekszik elterelni a figyelmét, már készül az előadóestjére, és nagyon bízik benne, hogy hamarosan nyitnak a színházak, a munka ugyanis biztosan jót tesz neki majd.