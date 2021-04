Körtvélyessy Zsolt felesége decemberben hunyt el koronavírus miatt, most pedig a testvérét veszítette el a színész.

"Húsvét hétfőn reggel fél 9-kor telefonált a felesége, hogy Csaba az éjszaka elment. Nem tudtunk egymástól búcsút venni, mert az állapota ezt már nem tette lehetővé számunkra. Félelmetes az egész, ami történik. Budapesten élt, nagyon sokat jártunk össze, de utoljára akkor találkoztunk, mielőtt bement a kórházba. Akkor még tudtunk beszélni egymással, sőt vitatkoztunk is egy kicsit, de nem túl nagy komolysággal, viszonylag még jó állapotban volt, csak egy picit le volt már fogyva. Jó ideje a családfával foglalatoskodott, kutatta a Körtvélyessy család felmenőit, még ezt mutatta nekem, amikor nála jártam, következő alkalommal pedig már csak a kórházban láthattam. Sajnos nagyon rossz állapotba került, szinte már nem tudott beszélni, tényleg csak pár mondatot sikerült összeraknia, a szívem szakadt meg érte. A karácsony is nagyon szomorúan telt, hiszen előtte veszítettem el a feleségemet a koronavírus miatt, most pedig már a húsvétra sem tudok jó emlékként tekinteni. Szeretném, ha több ünnephez nem kellene már semmilyen tragédiát kapcsolnom. (...) Nagyon rám jár a rúd, de mint mindent, ezt is túl kell élnem" - mondta a Borsnak a színész.