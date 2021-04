Gelencsér Timi először hercegnő, aztán balerina, virágkötő, majd légiutas kísérő szeretett volna lenni, amikor kislány volt. A suliban is az angol és a földrajz volt a két kedvenc tantárgya, úgy gondolta, hogy az fontos egy stewardess számára, hogy tudja, melyik ország merre van.

Amikor 14 évesen először odakerültem, hogy repülőre ültem és valójában láttam, hogy milyen is a stewardesseknek, akkor rájöttem, hogy ez nem egészen az, amit én gyerekként gondoltam. Az persze még mindig irigylésre méltó, hogy bejárják a világot. Nagyon szabadlelkű vagyok, nem szeretem ezt a fajta bezártság-érzetet, amit mondjuk egy repülőgép, mint munkahely jelent"

- mesélte Timi a Borsnak, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hisz olyan munkája van, mely révén egzotikus helyekre is utazhat.

Az Exatlon pedig most Timi régi álmát is valóra váltotta:a keddi jutalomjátékon ugyanis a győztes csapatot elegáns limuzin viszi egy magánrepülőhöz, ahol a gyönyörű riporter lesz a stewardess, az autót pedig Palik László fogja vezetni. Timinek rögtön eszébe is jutott, hogy hisz ő régebben erre vágyott és most tessék, ez is megadatik neki a műsor folyamán.

Próbáltam felidézni, hogy milyen visszatérő mondataik vannak a stewardesseknek, hogy viselkednek. Minden infót begyűjtöttem a gépről, ami érdekes lehet, nagyon felvillanyozott a feladat, ráadásul az egyenruha is nagyon tetszett, szóval vártam az élményt. Menő az egész.

- mesélte a csinos riporter, aki még a pilótafülkébe is beülhetett, amíg meg nem érkeztek a versenyzők.