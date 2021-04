Andrei Mangra újra Budapesten van, de sajnos ezúttal Gabriela Spanic nélkül, akinek nagyon hiányzik egykori táncpartnere és Magyarország is.

Andrei Mangra visszatért Budapestre, ugyanis a Dancing with the Stars táncosaival egy meglepetéssel készülnek a nézőknek. Andrei nagyon boldog, hogy újra itt lehet, hiszen szoros barátság alakult ki a táncosok között, az edzések náluk olyanok, mint egy hatalmas buli – árulta el a Mokkában.

Egy Andrei számára fontos személy azonban nem lehetett köztük, Gabriela Spanic nagyon hiányzik a fiúnak. A színésznő most Mexikóban forgat egy újabb sorozatot. Telefonon szoktak beszélgetni, hiszen Gaby is hiányolja egykori partnerét és Magyarországot is.