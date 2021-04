„Sokszor nem ugyanúgy vélekedünk a megoldásokról a világban, de ő mindig támogat, bárhogy is döntök. Tény, hogy másként gondolkodunk, de ő a mentsváram. Akárcsak anyu, mindig a maximumra törekedtem, és ő az elvárásait is az én képességeimhez igazította. Ebben a szellemben és értékrenddel neveltem a gyerekeimet is. Emellett fontos, hogy megtanulják beosztani az idejüket, hogy ne szalasszák el a lehetőségeket. Ez hosszú távon biztosítja a munka és a magánélet egyensúlyát. Szülőként azt érzem, hogy nyugodtan hátradőlhetek, hiszen a fiaim remekül látják a világot, becsülettel élnek, és kikérem a véleményüket" – meséli a lapban Gabi, aki hosszan mesél a magazinban szülőségről és nagyszülőségről is!

