Sikeres a magyar oltási program még mindig a második helyen állunk az Unióban – mondta el György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Hamarosan megkezdődik a 16-18 évesek beoltása is, ők a Pfeizer-vakcinát kapják majd.

Az online időpontfoglaló rendszerben már bárki jelentkezhet, és 1-2 napon belül meg is kaphatja a védőoltást.

„A következő napokra is nyitva lesz az online időpontfoglaló a Sinopharm- és Astrazeneca-vakcinára" - mondta György István. Arról is beszélt az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, hogy mi a helyzet, azokkal, akik nem rég betegedtek meg.

„Azok is regisztrálhatnak az oltásra, akik 3 hónapon belül fertőzöttek voltak" – derült ki a tájékoztatásból.