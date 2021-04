A mai sajtótájékoztatón György István is megszólalt, és elmondta, hogy halad a védőoltások beadása.

György István elmondta, hogy az online időpontfoglaló rendszer révén bárhová lehet foglalni időpontot. Mindenki saját akaratából is oltáshoz juthat, és nem kell a háziorvosoknak foglalkoznia ezzel - tette hozzá.

György ismertette, hogy milyen társadalmi csoportokat oltottak be eddig. Mindenki egy-két napon belül megkaphatja a vakcinát. A következő napokra is nyitva lesz az online időpontfoglaló a Sinopharm- és AstraZeneca-vakcinára - jelentette be. György István elmondta, hogy

hamarosan indul a 16-18 évesek oltása, ők Pfizer-vakcinát kapnak majd. A részletekről hamarosan tájékoztatnak.Azok is regisztrálhatnak az oltásra, akik 3 hónapon belül fertőzöttek voltak. Magyarországon példaértékű oltási program kerül végrehajtásra.