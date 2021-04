A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész és rendező pesszimistának vallja magát, így neki nehezebb elviselni a pandémiás időszakot. Úgy érzi, szinte már elfelejtette a szakmáját. A Retro Rádióban Abaházi Csabának elárulta, egy „volt színművésznek" tartja magát. Benedek Miklós igyekszik ugyan más dolgokkal eltölteni most az idejét, de nehézen viseli a színház hiányát.

„A feleségem is mindig mondta, 'dolgoztál te eleget, tehát nem kell ilyeneket mondani', de én mivel egy alapjában véve pesszimista ember vagyok, mint az apám is volt, a dolgok visszásságát nézem" – vallotta be a színész, aki már a járvány előtt sem dolgozott sokat, hogy minél többet fiával, Benedek Tiborral lehessen betegsége alatt.

„Egyszerűen ránk zárták az ajtót, és van, aki jobban, van aki sokkal rosszabbul viseli. Én nem viselem rosszul, csak egyszerűen elfelejtem a szakmámat, másfél éve nem beszéltem a színpadon" – folytatta Benedek Miklós.

Bevallotta, komolyan fél attól, hogy milyen lesz ennyi idő után a színpadon állni, úgy érzi, teljesen kijött a gyakorlatból.