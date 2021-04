Bíró Icát az elmúlt időszakban rengeteg pofon érte : vállalkozásai csődbe mentek, kilakoltatták, barátai és volt párja is átverték. A Metal Lady azonban nem adja, továbbra is igyekszik pozitív maradni.

Bíró Ica a Story Magazinnak mesélt arról, hogy azért sem került padlóra az őt ért csapások miatt, mert továbbra is sokat edz, valamint légzésgyakorlatokat és mantrákat is bevetett. Továbbra is jól tartja magát, ez pedig a férfiaknak is feltűnik, sokan legyeskednek körülötte - írja a Blikk.

Nőből vagyok, nem kérdés, hogy hiányzik mellőlem egy férfi, aki a társam lehet. De az az igazság, hogy az utóbbi időben jó páran becsaptak, másnak adták ki magukat, mint akik, és most félek ismét kinyitni a szívem"

- mesélte Bíró Ica, aki nem nagyon bízik már a férfiakban. Szerinte a legtöbben csak ágyba akarják vinni, ő viszont komoly kapcsolatra vágyik.

Olyasvalakire vágyom, aki partner az élet minden területén, aki hasonlóan gondolkodik, és akivel az értékrendünk is egy"

- osztotta meg az olvasókkal a Metal Lady, aki most úgy próbál meg anyagilag rendbe jönni, hogy saját magát árulja 7,8 millió forintért.