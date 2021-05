Kevés olyan ember létezik, aki ne imádná az öblítőket, amelyeket rengeteg féle illatban lehet beszerezni a boltok polcairól. Azonban a ruhák frissességének megőrzésére jobb és nem utolsósorban környezetkímélőbb alternatívák is léteznek.

Azonban még mielőtt teleraknánk a gardróbunkat illatosítókkal ajánlott egy nagytakarítást végezni a szekrényekben. Ez főként a por eltávolítása miatt szükséges. Érdemes egy-két csepp levendulaolajat is csepegtetni a rongyra, amivel takarítunk és azzal áttörölni a ruhák helyét.

Illatpárnák rizsből

A legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldáshoz nincs szükségünk semmi másra, mint rizsre, egy kis zsákra vagy ruhaanyagra és a kedvenc illóolajunkra. A rizsre cseppentsünk néhány cseppet az olajból, majd töltsük meg a zsákot vagy tegyük rá a ruhaanyagra és kössük össze egy szalaggal. Ezekből a párnákból akár többet is készíthetünk, így a szekrény több pontjára, a fiókokba is el tudjuk rejteni őket, a pólók, nadrágok vagy akár a fehérneműk közé.

Szárított növények/virágok

A fentihez hasonlóan a kis zsákokat rizs helyett szárított gyógynövényekkel vagy virágokkal is meg lehet tölteni. A legjobb, ha lenvászon vagy tüll zsákokat töltünk meg velük. Választhatunk levendulát, mentát, citromfüvet, esetleg fahéjrúdakat is tehetünk bele. Ha a molylepkék ellen is fel szeretnénk venni a harcot, akkor használjunk zsályát, rozmaringot vagy kakukkfüvet. Ha már kevésbé érezzük az illatukat a szekrényben, nincs más teendőnk, mint újakra cserélni az illatos zsákok tartalmát.

Folyékony illatok

Ha az illatos párnák helyett a folyékony verzióra esküdnénk, akkor használhatunk virágvizet vagy a már említett illóolajok egyikét, amelyből pár cseppet vízhez adagolunk és azt egy szórófejes üvegbe töltjük. Ezt ugyanúgy betehetjük a szekrénybe vagy a fiókba a ruhák közé. Arra figyeljünk oda, hogy az illóolajok közül színtelent válasszunk, ami nem hagy nyomot a ruhákon. Ilyen a citromfű, a levendula esetleg a jázmin.

Illatkő

Illatkövet vásárolhatunk bármelyik boltban is, de akár otthon is elkészíthetjük magunknak. Kerámiaport keverjünk össze vízzel és ízlés szerint csepegtessünk hozzá illóolajat. Válasszunk egy számunkra tetszőleges öntőformát, olajozzuk be ecsettel a belsejét, majd öntsük bele a masszát. Egy napig szobahőmérsékleten kell száradnia, ezt követően óvatosan kivehetjük a kapott illatkövet a formából. A legjobb, ha ezt beletesszük egy tüll zsákba és felakasztjuk a szekrénybe vagy bedugjuk a ruhák közé a fiókba. Ha a kő veszít az illatából, akkor csak csepegtessünk rá néhány csepp olajat. Az illóolaj helyett öblítővel is illatosíthatjuk a követ, ebben az esetben a víz mellé öntsünk egy kevés öblítőt, keverjük össze és azzal hígítsuk a gipszet.