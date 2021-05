Az elmúlt egy évet gyakorlatilag végig maszkban töltöttük voltak, akik akár napi nyolc órán át viselték a védőmaszkot, így a nagy igénybevétel miatt fokozottabbá vált az arcunk rutinszerű tisztítása és ápolása is. Majd a téli hideg ismét újabb kihívások elé állított minket, hiszen egy olyan nehéz helyzet alakult ki, ami mindenki számára új és ismeretlen terep volt, ugyanis most először kellett a téli időjárás és a maszk okozta problémákkal egyszerre szembenéznünk és megküzdenünk.

Mindannyian a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy az őszi-téli időszak kifejezetten megviseli még a normál bőrt is, hisz a faggyúmirigyeink működése visszafogottabbá válik és fokozott kiszáradásra lesz hajlamos.

„Az ekcémás vagy ekcémára hajlamos páciensek számára még nehezebb ez az időszak, ennek oka a száradás talaján kialakuló még fokozottabb irritációra való hajlam. Az arcon különösen fokozhatja az irritációt a maszk, és ezzel tovább súlyosbíthatja az ekcémára való hajlamot.

A maszk alatt bőrünk pH-ja is megváltozik, amely a felülfertőződés veszélyét is fokozhatja. A kiszáradás már megalapozhatja a bőrünk felszínén jelen lévő gombák-baktériumok és egyéb mikroorganizmusok által alkotott normál flóra arányainak felborulását, amely a bőr védekezési képességét gyengíti és felülfertőződésekre hajlamosít." – árulta el a Life.hu-nak Dr. Kriston Renáta esztétikai bőrgyógyász, aki azt is elmondta, hogy a tél során sokkal kevésbé aktív az elhalt hámsejtjeink bőrfelszínről való leválása, így ezek a faggyúmaradvánnyal és a szennyeződésekkel egy határréteget alkotnak bőrünkön. Ez az, ami színtelenné és fakóvá teszi az arcot és gátolja a mindennapokban alkalmazott bőrápoló készítményeink hatóanyagának aktív felszívódását is.

„Az elhalt hámsejteket tartalmazó réteget leválaszthatjuk bőrradírral, otthoni hámlasztókkal, professzionális peelingekkel és lézeres bőrmegújítással. Ezt követően pedig bőrünk intenzív ápolására, táplálására kell figyelmet fordítanunk. napközben alkalmazhatunk könnyedebb állagú készítményeket, amelyek intenzíven hidratálják a bőrünket, vagy cold krémet, ami vizet, viaszt és olajat is tartalmaz, és kiemelkedő a regeneráló hatása" – fejtette ki a szakember, aki az ajkak ápolására is nagy hangsúlyt fektet. Hiszen a téli alacsony hőmérséklet és az erős szél kifejezetten igénybe veszi az ajak érzékeny területét is, de nem tesz jót a nagy kinti-benti hőmérséklet különbség sem, illetve a szobák alacsony páratartalma is fokozza az ajak kiszáradás esélyét. A kellemetlen panaszokat tovább súlyosbíthatja az ajak harapdálása, irritáló, allergizáló ajak-és fogápoló termékek alkalmazása és a természetesen a gyilkos stressz is.

„A legfontosabb a provokáló tényezők mérséklése és a megfelelő folyadékfogyasztásra való figyelem. A B-vitaminok hiánya is fokozhatja az ajkak berepedezését, így ennek pótlása is kiemelten ajánlott. Helyileg sokat segíthet az ajakbalzsam használata, válasszuk az applikátoros kivitelt a sterilitás fenntartása miatt, persze ezt se vigyük túlzása, napi két-három alkalomnál többször ne alkalmazzuk. Értékes összetevője lehet az ajakbalzsamnak a shea vaj, a méhviasz, a kókuszolaj és az aloe vera. Ennek felvitele előtt érdemes az ajkat finomszemcsés bőrradírral átradírozni és a bőrdarabkákat nem szabad tépkedni!"

A doktornő azt is kiemelte, hogy a fényvédelmet soha nem lehet túlzásba vinni. Azt javasolja, hogy az év 365 napján használjunk megfelelő fényvédelmet biztosító arckrémeket. A védelem alól, a maszk által eltakart területek sem kivételek, hisz a maszkunk sem UV szűrős, másrészt a viselés okozta ide-oda mozgás miatt a bizonyos területek az arcon fedés nélkül maradhatnak.