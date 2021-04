Ma már szerencsére sokféle izgalmas mozgásformát kipróbálhatunk online is, így az otthoni edzés sem lesz unalmas. Ráadásul online bármikor edzhetünk, ha van egy szabad óránk, nem kell hozzá sehová elmenni, így a zsúfolt napirendbe is jól beilleszthetőek az online órák a pandémia elmúltával is! MInderről Mezei Eszter mesteredző beszélt a TV2 Több mint testŐr műsorában.