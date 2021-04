Singh Viki a TikTok-on osztott meg egy rövid videót, melyen először eltakarja az arcát, majd elsírja magát a Titanic betétdala alatt. A videón a következő szöveg jelenik meg:

Mindenki azt mondja, nagyon hasonlítok édesanyámra.... Úgy hozta az élet, hogy 6 éve nem találkoztunk és ki tudja, mikor látom őt újra.Szerintem pedig anyukám sokkal szebb nálam..."

A rajongók viszont ahelyett, hogy együttérzésüket fejezték volna ki, nekitámadtak az énekesnőnek.

„Hat éve? És itt várod a sajnálatot? A Covid 1 éve tart, a többi évre mi a kifogásod?"

„Nem itt kell más embereknek tenned magad és sírni, hanem ha tényleg szeretnéd és hiányozna, nem bírtál volna 6 évig távol lenni tőle"

Viki annyit tett hozzá a saját védelmében, hogy párjával közös otthonra gyűjtenek, így most pénzüket nem költhetik repülőjegyre. Az igazsághoz talán az is hozzá tartozik, hogy Viki 3 éves volt, amikor szülei elváltak, édesanyja mániás depresszióban szenvedett, kétszer is volt Tündérhegyen pszicoterápián - írja a Ripost.