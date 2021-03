A pandémia mindenkit arra késztet, hogy kihozza a legtöbbet a jelenlegi helyzetből. Singh Viki és párja, Csepregi Tamás labdarúgó is készített egy B és C-tervet is, ezt élik most. Pedig egészen más tervei voltak a fiatal párnak, épp családalapításra készültek, amíg be nem robbant a koronavírus.

Viki elmesélte a TV2 Mokka reggeli műsorában, hogy attól tart, hogy ebben a bizonytalan helyzetben több lenne a feszültség és ez kapcsolatukra is rányomná a bélyegét. Ráadásul úgy szeretne gyermeket vállalni, hogy már van Tomival egy saját otthonuk, így most csúszik 1-2 évet a babaprojekt.

A pár szép közös jövőről álmodozik családi házzal, kutyákkal és 1-2 gyermekkel, ez tartja most bennük a lelket.