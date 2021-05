Dér Heni csodálatos ruhában mutatta meg terhespocakját. Az énekesnő várandósságának hírét tavaly októberben jelentette be és elmondta, nem számított rá, hogy az áprilisban történt méhen kívüli terhessége után ilyen hamar teherbe esik. A büszke anyuka időről időre megmutatta növekvő pocakját, most majális alkalmából is ezt tette.