Az egész hetet a hold fogyása határozza meg, az utolsó negyedet éljük, így érdemes a kapkodást, sietséget, elhamarkodott döntéseket elkerülni. Tulajdonképpen hajkurászhatunk mindenféle élvezetet, de érdemes inkább a kevesebb több elve alapján dönteni – bármiben. Alkalmanként kifogyunk az energiából, itt-ott akár a kedvetlenség is megjelenhet, s bizony egy-egy vita is kirobbanhat. Újholdat csak május 11-én köszönthetünk, így addig is okosan kell bánni azzal, amit már megszereztünk, aminek már a birtokában vagyunk. A hét végére már érezhetünk némi enyhülést, de a munkanapok során nehezebben haladunk aktuális céljaink felé.