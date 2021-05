Randi is szerves része volt testvére Facebook-bizniszének, hiszen közel tíz éven át, a piacfejlesztési igazgatója és szóvivője is volt a cégnek. Ám az egyre nagyobb sikerek ellenére is úgy döntött, hogy otthagyja a családi vállalkozást.

"Több olyan startupba is befektettem, amelyet nők hoztak létre, és ökológiai megoldásokkal foglalkoznak. A SodaStreamhez is így csatlakoztam. Ha még mindig egyetlen cégnél lennék, akkor nem lenne lehetőségem mással is törődni és hallatni a hangomat."– idézte Randi Zuckerberget a Bors.