Lilu nemrég vendég volt Osváth Zsolti, ZSHOWtime című műsorában, ahol őszintén elmondta, hogy mit gondol azokról a szülőkről, akik a gyermekeikről posztolnak.

"Megőrülök! Most már nincs ártatlanság. Ha kiteszem valaminek a gyerekemet, akkor utánajárok, hogy minek is teszem ki. Nem intimitás a gyerek biodíszletnek való használása, és az általa begyűjtött lájkok megszerzése. Mi a jó ebben a gyereknek? Miért csinálok olyat, amiről tudom, hogy nem jó a gyereknek, de lehet rossz. Az ember szereti a gyerekét, nem? És én most nem azokról a civilekről beszélek, akik imádják a gyereküket és néha megmutatják. Én soha nem szoktam, de ez az én döntésem. Én mindenben nagyon sarkos vagyok. Amikor ez ipari szinten pénzkeresésről, népszerűségről, lájkvadászatról és azokról a kamudumákról, hogy 'ráköltöm, amit ezzel keresek' szól, ez nekem nem oké. Még csak azt sem tudom mondani, hogy mindenki azt csinál a gyerekével, amit akar, mert ez nem igaz. Ilyet nem mondunk.A gyerek, az gyerek. Rossz végignézni azt, hogy egy gyereket rángatnak, és rajta kívül történik valami, ami ellen nem tiltakozik. Gondolkozz, mielőtt posztolsz! Kinek és miért lesz jó az a bejegyzés - ezt a kérdést tedd fel magadnak" - idézte az AcNews a műsorvezető szavait.