Egy fárasztó munkanap után nincs is jobb, mint hazaérni a nyugalom és a kényelem szigetébe, az otthonunkba. Jelenleg pedig talán az eddigieknél is fontosabb, hogy nyugodt és kellemes környezet vegyen minket körül, hiszen a koronavírus miatt nagyon sokan otthonról dolgoznak, így az idejük nagy részét a négy fal között töltik.

A legtöbben nem is gondolnak bele, hogy mennyire fontos otthon a kényelem és az, hogy békés, nyugodt, zajmentes légkör vegyen minket körül. Az egészségünket is befolyásolják a különböző zajok és szagok, amelyek akár fejfájást, fülkárosodást, hangulatingadozást is okozhatnak, valamint az alvásunk minőségét is rombolhatják. Van azonban néhány dolog, amelyre, ha odafigyelünk, valóban a nyugalom szigetévé változtathatjuk az otthonunkat.

Hőmérséklet

A megfelelő hőmérséklet kialakítása elengedhetetlen a lakásokban, házakban. Ha valakinek nem a megfelelő hőmérsékletben telnek otthon a mindennapjai, az nagyon sok mindenre rá tudja nyomni a bélyegét. Fontos, hogy otthon a hőmérséklet se túl meleg, se túl hideg ne legyen. Természetesen ezt befolyásolhatja az is, hogy szigetelve van-e ház, milyen elhelyezkedésű, mennyire világos, mennyi nap szűrődik be napközben, illetve, hogy mi, hogyan érezzük magunkat komfortosabban: ha pulcsiban vagy ha rövid ujjúban tevékenykedünk a lakásban. Nézzük át a fenti tényezőket, illetve beszéljük át a családtagokkal, kinek mi az igénye és ezen szempontokat együttesen figyelembe véve alakítsuk ki a megfelelő hőmérsékletet.

Zajok megszüntetése

A nyugalmat leginkább a nem kívánt zajok tudják megzavarni. Ez akkor a legvalószínűbb, ha forgalmas útszakasz mellett lakunk vagy társasházban és nem különálló családi házban élünk és a szomszédok legapróbb rezdüléseit is meghalljuk. Azonban a külső zajok mellett a szervezetnek ugyannyira megterhelőek a belső zajforrások is. Gondolunk itt a különféle háztartási gépekre vagy a háttérben állandóan bekapcsolt TV-re, rádióra. Ha zajos környéken élünk, ügyeljünk arra, hogy a hálószoba a zajforrástól legtávolabb essen, ugyanígy, ha megoldható a konyhától is legyünk távol, amikor alszunk, hogy a családtagok által használt háztartási gépek zaja ne zavarjon meg bennünket. Továbbá arra is figyeljünk, hogy a televíziót csak akkor kapcsoljuk be, ha valóban leülünk elé és nézünk egy filmet vagy sorozatot, pihenés vagy alvás ideje alatt mindenképpen kapcsoljuk ki.

Színek fontossága

Az otthonunkban található színek is nagyban hozzájárulnak a kényelmünkhöz, a nyugalmunkhoz. Érdemes letisztult, világos színeket választani, amelyek nyugtató hatással vannak az idegrendszerre, ilyen például a fehér, a szürke, a zöld és a pasztell színek. Ajánlott kerülni a nagyon erős színeket, a pirosat, a feketét, ezeket is főként a hálószobában.

Illatok

A zajok mellett szintén nagyon fontos, hogy kellemes illat fogadjon bennünket, amikor hazaérünk. Ezt azzal tudjuk a leginkább elérni, ha ügyelünk a tisztaságra, rendszeresen takarítunk és kivisszük a szemetet, nem hagyjuk napokig a lakásban bűzölögni. A konyhai illatok ellen a legjobb, ha beszerzünk egy szagelszívót, ami nem hagyja, hogy napokig érezzük a vasárnapi ebéd illatát. Ha pedig valami nyugtató illatra vágyunk, használjunk illóolajat, abból is a levendulás, citromfüves illatokat, amelyek garantáltan segítenek kikapcsolni és ellazulni.