Hamarosan látható lesz a TV2 sajátfejlesztésű produkciója a Totem, amely egy ősi mítoszt kelt életre, a hazai erdők mélyén, középpontban a farkas, a vidék legveszedelmesebb fegyvere, és a zabolátlan erő megtestesítője, a szarvas örök rivalizálásával. A két csapat hét-hét hírességből áll majd, akik a nomád körülményekkel és a természeti kihívásokkal dacolva kincskeresésre indulnak a Bakony varázsaltos tájain egy-egy instruktor segítségével.

A nem éppen hétköznapi műsort Ördög Nóra vezeti majd.

„A Totem azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és sok meglepetést tartogató műsor. Aki azt gondolná, hogy ismeri Magyarországot és nem tud újdonságot nyújtani neki a hazai táj, szerintem az is meglepődik majd, hogy milyen vadregényes tájakon zajlik a két csapat, a szarvasok és farkasok küzdelme. Tényleg elképesztő helyszíneket sikerült találnia a stábnak, kemény terep és nem mindennapi kihívások várnak a sztárokra, akiket – ahogy minket stábtagokat is – a szeszélyes tavaszi időjárás is próbára tesz. Érdekes lesz nézni, hogy ki milyen egyéni utat jár be, mindenki nagy célokkal érkezett, bizonyítani akar. E mellett pedig az is kiderül, kinek-hogyan sikerül csapatban dolgozni, milyen taktika válik be és vezet célra" – árulta ez Nóri, aki már gyerekként is felfedezte szüleivel Magyarország csodálatos tájait. Bízik benne, hogy a műsor erre ösztönzi majd a nézőket is.

Hamarosan pedig az is kiderül, ki azok a sztárok, akik részt vehetnek a különleges megmérettetésben, és harcba szállnak a magyar vadon ura címéért.