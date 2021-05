Saroltát gyerekkorában az édesanyja takarékosságra intette, ám ezt a jó tanácsot felnőttként felemásan tette a magáévá. Nem szokta két kézzel szórni a pénzt, de nem is kuporgató típus – ahogy arról a HOT! magazin holnap megjelenő számában is beszámol.

„Szeretek adni, meghívni embereket, erre nem sajnálom a pénzt." – állítja a lapban az énekesnő. „Viszont nem vagyok egy luxuspipi! Nekem egy jó farmer, egy bőrdzseki, egy szép karóra is öröm; nem költök ékszerekre, drága ruhákra, puccos étteremre. 2019 a retro jegyében telt, szerencsére sok fellépésem volt, így lett tartalékom, de már nagyon a végét járjuk. Most az Angliából hazatelepült lányom a kenyérkereső. Ha Nikinek nem volna állása egy egészségügyi központ vezetőjeként, fix fizetéssel, és nem lennének kisebb fordítási munkái, rövidesen felkopna az állunk. Nemcsak lelkileg, anyagilag is kellenek már a bulik!" – teszi hozzá Cini, aki a magazinban mesél arról is, hogy miért érzi úgy, hogy egyre nagyobb a gond az életében, kiket kell még eltartaniuk, és azt sem rejti véka alá, hogy ki főz rá minden nap!