Stohl Luca és párja 7 éve alkotnak egy párt, és nemrég az eljegyzés is megtörtént. Annak ellenére, hogy milyen nagy a szerelem köztük, a műsorvezető meglepődött a kérdésen.

"Vágytam rá, hogy egyszer menyasszony legyek, de mindig tudtam, hogy nem a papíron és a gyűrűn múlik a boldogságunk. Úgyhogy nagyon meglepett, amikor megkérte a kezem. Otthon voltunk kettesben, beszélgettünk, majd egyszer csak letérdelt és ott volt a gyűrű a kezében, én meg már sírtam" - mondta a Story Magazinnak Luca.

„Mi még most is rajongunk egymásért. Mielőtt megismertem, nem gondoltam, hogy ilyen van és tényleg működhet" - tette hozzá, és azt is elárulta, hogy milyen esküvőt terveznek: meghitt összejövetelt szeretnének, 100 alatti vendégszámmal.