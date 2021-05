A várandós Hódi Pamela a kórházból jelentkezett be Instagram-oldalán, hogy közölje a követőivel, egy időre elbúcsúzik az online tértől, mert "Eljött az ideje, hogy átvegyük Istentől az ajándékunkat" - írta. A kismama korábban elárulta, nem szeretné második gyermekét annyira kitenni a rivaldafénynek, mint Natasa Zselykét. Esetében is változtatott ezen az elmúlt hónapokban, kérte az apját is, hogy hasonlóan óvja lányukat, de Krisztián továbbra is sok tartalmat oszt meg, amin lánya is látható.

