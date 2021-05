2021. május 10., hétfő a ♉ban (Fogyó hold, Bika)A harmónia fenntartása mellett feltétlenül ajánlott a gondolkodás, tervezés, céljainkban való elmerülés. Jó ez a nap szeretetre, figyelemre, de óvatosan kell bánni ezekkel az energiákkal, mert elragadhatnak bennünket az érzelmek.

2021. május 11., kedd a ♉ban (Újhold, Bika)Kívül legyél csendes és békés. Belül lehetsz aktív, lelkes. Figyelj az érkező hírekre, sok meglepetést tartogat ma az élet. Olyasmit is megláthatsz, ami eddig rejtve volt előtted.

2021. május 12., szerda a ♉ban (Növő hold, Bika)Feltétlenül ki kell nyitni a szemeinket, így megláthatjuk a valóságot, vagy legalábbis annak egy kis szeletét. Ez pedig hozzásegít a megértéshez és az adott helyzet elfogadásához.

2021. május 13., csütörtök az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Ezen a napon ne legyünk egyedül! Javallott pozitív személyek, okos emberek társaságát keresni. Érdemes ma kérdezni, s a válaszokat meghallgatva azokat kiértékelni és a magunk javára fordítani.

2021. május 14., péntek az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Izgalmas nap, hírekkel, eszmecserékkel, jó döntésekkel. Mégis, a sok mozgalmasság kellős közepette is találjunk helyet a csendnek és az aktuális ügyek átgondolásának. Csak az igazat mondjuk, ne és semmi áron ne beszéljünk félre.

2021. május 15., szombat az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Fura nap, fura helyzetekkel. Aki ma félrebeszél, az számoljon a gyors lebukás és szembesítés lehetőségével is! Érdekes információkhoz jutunk, akkor is, ha azokat nem keressük - okosan kell ezekkel bánni.

2021. május 16., vasárnap a ♋ban (Növő hold, Rák)Kiemelkedően jó nap arra, hogy belássuk a hibáinkat. Hol és ki ellen vétkeztünk? Amikor ezt tisztán látjuk, tegyük meg a szükséges lépéseket, és ha kell, kérjünk elnézést és javítsuk ki a bakijainkat.