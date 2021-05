Gabriela Spanicot többnyire profi sminkkel láthatjuk, sőt, a TV2 Dancing with the Stars című műsorában kifejezetten erős, színpadi sminket viselt, de most megmutatta, miként fest natúr arca. A 47 éves színésznő feltett magáról egy videót az Instagramra, amit most mi is megmutatunk nektek.