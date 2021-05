Mindenki emlékszik a Megasztár Bencsik Tamarájára. A gyönyörű énekesnő azonban a műsor után eltűnt, és nem épített énekesi karriert. Legalábbis itthon nem, Tamara ugyanis Németországba költözött szerelmével, ahol viszont elismert énekesnő lett.

„Magamat menedzselem, én intézek mindent, nincs mögöttem semmilyen kiadó vagy segítő, mégis keresnek. Itt ugyanis semmi más nem számít, csak az, hogy jó vagy, akkor ugyanis hívnak" – mesélte a Blikknek Tamara, aki nem egy világsztárral lépett már egy színpadra. Többek között Nelly Furtado vagy a Mr. President énekese mellett is feltűnt.

„Dolgoztam a The Weather Girlsszel, ott az eredeti énekesnő lánya most a szólista, de felléptem már Nelly Furtadóval vagy Conchita Wursttal, neki vokáloztam egy tévés fellépésen. Londonban énekeltem Ellie Goulding előtt is, de a Mr. President énekesével, Lazy Dee-vel is számos alkalommal dolgoztam már együtt" – sorolta az énekesnő.

A legnagyobb élménye viszont egy focimeccshez köthető:

„Pár éve Monte-Carlóban jártam, az UEFA egyik gáláján léptem fel. Hatalmas élmény volt, a legnagyobb focisztárok ültek a közönségben, ők tapsoltak nekem"

A koronavírus miatt azonban neki is új munka után kellett néznie, hiszen külföldön sem állhatnak színpadra az előadók a járvány alatt.

„Egy TikTok-videónak köszönhetően most online tanítok hangképzést, de van egy másik munkám is, aminek nincs köze az énekléshez. Elvégeztem egy sminkesképzést, külön ezért hazautaztam pár hétre Magyarországra, de szempillákat is építek, és azt is megtanultam, hogyan kell póthajat feltenni" – árulta el az énekesnő.