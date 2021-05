Az ikrek erős, láthatatlan kötelékéről már számos tanulmány született, de nyilván ennek is vannak fokozatai. Christina és Jessica a TLC Extreme Sisters című műsorában beszélt arról, hogy ők nem szimplán egymás megszállottjai, hanem kórosan egymás megszállottjai - írja a Bors.

A lányok arról mesélnek a műsorban, hogy régebben 30 percig sem bírták egymás nélkül, soha nem mentek külön nyaralni sem. Sőt, gyerekkorukban annyira nem tudtak egymástól szakadni, hogy még a vécét is ketten - egymás ölében ülve - használták. Természetesen titkos kézfogásuk is van, amit ma is ugyanolyan lelkesedéssel mutatnak be, mintha még mindig gyerekek lennének.